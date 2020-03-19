ФРС США расширила свою программу поддержки кредитования домохозяйств и предприятий
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Совет Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду расширил свою программу поддержки кредитования домохозяйств и предприятий, отмечается на сайте регулятора.
В среду вечером Федрезерв развернул третью программу экстренного кредитования за два дня, объявив, что Федеральный резервный банк Бостона запускает инвестиционный фонд открытого типа для предоставления ликвидности (MMLF)
Уточняется, что в рамках этой программы ФРБ Бостона будет предоставлять финансовым институтам кредиты, обеспеченные высококачественными активами, приобретенными у инвестиционных фондов открытого типа.
Во вторник министр финансов страны Стивен Мнучин уже объявлял, что ФРС сможет купить краткосрочные коммерческие бумаги на сумму до 1 триллиона долларов для повышения ликвидности на рынке. Сам Федрезерв также объявлял о новой программе покупки на рынке краткосрочного долга в виде коммерческих бумаг, чтобы поддержать ликвидность.
https://1prime.ru/state_regulation/20200319/831106596.html