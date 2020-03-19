ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

"С одной стороны, нашим потребителям (нефтепродуктов) это очень помогает, это (низкие цены – ред.) как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной (нефтяной – ред.) мощной промышленности", — заявил Трамп на пресс-конференции.

"У нас есть серьезные рычаги влияния на ситуацию. Мы пытаемся найти нечто среднее. Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом (углеводородах – ред.). Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь", — добавил президент.