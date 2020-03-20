МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Текущие нефтяные цены быстро скорректируются в сторону роста, уже в течение полугода будут изменения в "правильном" направлении, так как, в частности, текущий низкий уровень цен не позволяет сланцевым производителям нефти из США эффективно добывать нефть, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Появляется информация о выходе части добычных активов сланцевого производства. Этот процесс уже пошел. Текущий низкий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть. Поэтому рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро откорректируется. Я думаю, в течение полугода мы увидим уже те изменения, в более таком стабильном, правильном направлении", — сказал он журналистам.

Сечин пояснил, что снижение до такого низкого уровня не дает возможности привлекать финансирование для нефтяных проектов. "Хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей. Мы слышали объявления, которые делаются сейчас. ФРС провела допэмиссию на 1,5 триллиона долларов, в том числе для целей поддержки производителей", — заметил он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в пятницу торговалась в районе 27-30 долларов за баррель. Цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса на рынке в связи со вспышкой коронавируса, а также распада сделки ОПЕК+ и последующими обещаниями Саудовской Аравии о существенном увеличении добычи – вплоть до 13 миллионов баррелей в сутки.