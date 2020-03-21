МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит меры поддержки для предприятий общественного питания и гостиниц, которые также пострадали от ситуации с распространением коронавируса, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы готовим второй пакет мер, потому что понимаем, что число отраслей, которых существенно задела эта ситуация, распространяется, в первую очередь, — это общепит и гостиницы, проводим встречи с представителями бизнеса, вырабатываем дополнительные меры", — сказал Решетников на заседании в правительстве в субботу.

Он отметил, что министерство на следующей неделе обобщит и подготовит предложения.