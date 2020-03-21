Минэкономразвития готовит меры поддержки предприятий общепита и гостиниц
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ готовит меры поддержки для предприятий общественного питания и гостиниц, которые также пострадали от ситуации с распространением коронавируса, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы готовим второй пакет мер, потому что понимаем, что число отраслей, которых существенно задела эта ситуация, распространяется, в первую очередь, — это общепит и гостиницы, проводим встречи с представителями бизнеса, вырабатываем дополнительные меры", — сказал Решетников на заседании в правительстве в субботу.
Он отметил, что министерство на следующей неделе обобщит и подготовит предложения.
https://1prime.ru/state_regulation/20200321/831121484.html