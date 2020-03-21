МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Демпфирующий механизм позволит на фоне падения цен на нефть стабилизировать бюджет РФ, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

"Конечно, необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом. С 2019 года в России действует демпфирующий механизм, который направлен на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке", — отметил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам в субботу.

Он напомнил, что применение этого механизма позволяло компенсировать нефтяным компаниям выпадающие доходы при продаже топлива на внутреннем рынке по ценам ниже мировых. По его словам, теперь это должно компенсировать и снижение поступлений в федеральный бюджет из-за падения мировых цен.

"За прошлый год из федерального бюджета было выплачено более половины триллиона рублей, соответственно, как компенсации между ценой экспорта нефтепродуктов и ценами на внутреннем рынке в адрес НПЗ. Сейчас обратная ситуация и этот механизм, который был разработан министерством финансов, позволяет нам сейчас стабилизировать бюджет", — заявил глава кабмина.