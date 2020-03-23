МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ВВП России в феврале 2020 года вырос на 2,9% в годовом выражении после роста на 1,7% в январе, с исключением календарного фактора темпы роста в феврале сохранились на уровне января, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Март".

"В феврале 2020 года рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,9% год к году после 1,7% год к году в январе. С начала года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% в годовом выражении", — говорится в обзоре министерства.

Как отмечается в документе, значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал календарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года). "Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке, сохранились приблизительно на уровне января – 1,7-1,9% год к году", — следует из обзора.

В предыдущем обзоре Минэкономразвития оценивало рост ВВП России в январе на 1,6%. "Оценка за январь была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности", — пояснили в министерстве.