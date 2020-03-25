МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2020 году до 0,5% с 1,5%, ожидавшихся в феврале, на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса, говорится в сообщении агентства.

"Исходя из нашего прогноза, что базовая цена на нефть марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих ожиданий, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 1,5% (прогноз от февраля до пандемии коронавируса), что отражает более слабый внешний спрос и снижение покупательской способности домохозяйств", — говорится в документе.