МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определил список товаров для противодействия распространения коронавируса, которые можно будет беспошлинно ввезти на территорию ЕАЭС, воспользоваться льготой можно будет с 6 апреля, следует из материалов комиссии.

В перечень вошли боксы для транспортировки пациентов, респираторы, маски, защитные очки, пульсометры, тальк для производства масок и перчаток, товары для производства дезинфицирующих средств, вакцины, бинты, марля и аналогичные изделия, лабораторные и диагностические реагенты, мешки для опасных биологических отходов, бахилы и так далее.

"Настоящее решение вступает в силу по истечение 10 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года", — говорится в документе. Сам документ, опубликованный в четверг, датирован также 16 марта.

В среду министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев рассказал журналистам, что Совет комиссии решил временно снизить или обнулить пошлины на импорт товаров повышенного спроса на территорию ЕАЭС, а их список будет готов в течение недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.