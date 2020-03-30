МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Более 600 предприятий вошло в список системообразующих, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в понедельник.

Ранее он сообщил, что правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

"Предусмотрена помощь предприятиям приоритетных отраслей. На федеральном уровне определен перечень системообразующих предприятий. В него вошло более 600 предприятий. Сейчас идут консультации с регионами, и этот список дорабатывается", — сказал Журавлев.