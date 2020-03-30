МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития согласовало проект постановления о введении с 1 апреля временной квоты на экспорт из России зерновых культур, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития.

Минсельхоз РФ в минувшую пятницу предложил установить с 1 апреля по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в объеме 7 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

"Мы согласовали такой проект постановления 27 марта. В рамках работы по борьбе с коронавирусом", — сообщили агентству.

Как отмечалось в сообщении Минсельхоза, данная инициатива разработана в целях поддержания стабильности на продовольственном рынке РФ и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях.