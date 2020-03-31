МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ добавил 5 миллиардов рублей к программам адресной поддержки спроса на автомобили, всего на эти цели будет потрачено 12,5 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.

При этом большая часть финансирования — 10,5 миллиардов — будет приходиться на программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые работают через льготное автокредитование.

"В настоящее время Минпромторгом России оказываются различные варианты поддержки автопроизводителей в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса. Стоит отметить, что объем уже произведенных автомобилей на любом российском предприятии сегодня позволит полностью обеспечить спрос. Уже запущены зарекомендовавшие себя меры стимулирования спроса на автотранспортные средства: программа льготного автокредитования с финансированием 10,5 миллиардов рублей, льготного лизинга с финансированием 2 миллиарда, программа стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении ведомства.

"Также в качестве дополнительной поддержки автопроизводителей в середине марта было утверждено распоряжение правительства Российской Федерации, благодаря которому автопроизводители по согласованию с государственными заказчиками смогут изменять сроки исполнения контрактов без предъявления к исполнителю штрафных санкций", — продолжает Минпромторг.

До этого в конце марта ассоциация РоАД, представляющая интересы автодилеров, обратилась в ведомство с просьбой вернуть зарекомендовавшую себя программу утилизации для коммерческого транспорта и увеличить финансирование адресных мер поддержки спроса из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса.