МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на фоне пандемии коронавируса с 1 апреля по 30 июня разрешил беспошлинный ввоз в ЕАЭС ряда продуктов, а также отдельных лекарств и медицинских товаров, говорится в сообщении комиссии.

"В целях минимизации негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС Совет Евразийской экономической комиссии 3 апреля утвердил перечень товаров критического импорта. В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня этого года включительно", — говорится в сообщении.

В перечень вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары: картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, длиннозерный рис, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, Также от пошлин освобождены некоторые лекарства и медицинские товары: эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки.

"Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября нынешнего года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров", — уточнили в ЕЭК.

В сообщении отмечается, что совет принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы "А", выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.