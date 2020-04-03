МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Банк России зафиксировал за неделю с 20 по 26 марта рост обращений клиентов финансовых организаций, жалоб стало больше примерно на 30% по сравнению с неделей до объявления о пандемии коронавируса, и такой рост связан прежде всего с общим ростом неопределенности и адаптацией финансовых рынков к функционированию в период ограничительных мер, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

"Динамика числа жалоб за неделю с 20 по 26 марта по сравнению с неделей 6–12 марта, взятой в качестве базовой (до объявления пандемии), продолжает расти, хотя и несколько ниже, чем неделей ранее (с 13 по 19 марта). За неделю с 20 по 26 марта по сравнению с базовой неделей поступило жалоб больше на 30,7%", — указал регулятор.

Отмечается, что всего за неделю с 20 по 26 марта поступило 5,7 тысячи жалоб, тогда как на базовой неделе их число составило 4,4 тысячи. При этом повышательная динамика за отчетную неделю по сравнению с базовой наблюдалась во всех основных секторах финансового рынка.

Рост числа жалоб россиян ЦБ связывает прежде всего с общим ростом неопределенности и адаптацией финансовых рынков к функционированию в период ограничительных мер, появлением новых механизмов поддержки граждан и малого и среднего бизнеса, а также обращениями граждан за разъяснениями по вопросам, затронутым в выступлении президента РФ Владимира Путина и касающимся финансовых услуг.