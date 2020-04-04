МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила министра экономического развития Максима Решетникова расширить перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших из-за распространения нового коронавируса, и предусмотреть для них адресные меры поддержки, говорится в письме главы организации Александра Калинина, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В письме Калинин отмечает, что в девяти отраслях, которые решило поддержать правительство РФ, для малого и среднего бизнеса начинается реализация очень востребованных мер поддержки.

"Но значительная часть субъектов предпринимательской деятельности оказалась не охвачена этими мерами поддержки. Объективно, значительное падение выручки произошло во многих секторах, где задействован малый и средний бизнес", — указывает Калинин.

"В этой связи "Опора России" считает необходимым существенно расширить перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и предусмотреть первоочередные адресные меры поддержки в случае падения выручки у хозяйствующих субъектов из этих сфер более чем на 30%", — пишет он.

По мнению Калинина, в таких сферах предпринимателям необходимо оказать "первоочередную адресную поддержку, прежде всего, в налоговой и кредитной сферах". К таким сферам "Опора" относит растениеводство и животноводство, производство одежды, кожи, бумаги, обработку древесины, химических веществ, пластмасс, компьютеров, электрического оборудования, мебели, автомобилей и других.

Отдельно выделяется сфера строительства, а также оптовая и розничная торговля. В сфере транспорта Калинин просит поддержать грузовые перевозки, деятельность по складированию и хранению. В список "Опоры" вошли и сфера показа кино, разработки программного ПО и IT, здравоохранение и социальные услуги.