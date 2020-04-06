МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем главы Минэкономразвития РФ Владислава Федулова, руководившего департаментом информационных технологий и связи правительства, следует из распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Федулова Владислава Викторовича заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности", — указывается в сообщении.

Федулов был назначен на должность директора департамента информационных технологий и связи правительства в 2012 году.