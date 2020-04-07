МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в апреле прогнозируется на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, годовая составит 2,6-2,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

"В апреле инфляция прогнозируется на уровне 0,4-0,5% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 2,6-2,7% год к году", — говорится в обзоре министерства.

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.

Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля, а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка. "Вместе с тем дополнительный вклад указанных факторов в годовые темпы роста потребительских цен (по оценке, 0,2-0,3 п.п. в марте) оказался меньше, чем в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке", — следует из обзора.

"При условии дальнейшей стабилизации курсовой динамики ожидается исчерпание эффекта переноса валютного курса и нормализация темпов роста потребительских цен", — отмечают авторы документа.

Курс рубля к корзине валют в марте снизился на 15,9%. "Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по оценке, на 15,9% по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка", — говорится в документе Минэкономразвития.