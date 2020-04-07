МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Самым состоятельным россиянином в 2020 году стал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, который обошел прошлогоднего лидера Леонида Михельсона, сообщается на сайте Forbes.

"Forbes во вторник, 7 апреля, представил 34-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В список вошли 102 участника из России — на два больше, чем годом ранее. В российской части рейтинга сменился лидер — ее возглавил Владимир Потанин", — говорится в сообщении.

Состояние совладельца и гендиректора "Норильского никеля" Forbes оценил в 19,7 миллиарда долларов. Потанин вернул себе статус богатейшего россиянина — в 2015 году он уже был лидером среди российских миллиардеров рейтинга с оценкой состояния в 15,4 миллиарда долларов.

В прошлом году состояние бизнесмена оценивалось в 18,1 миллиарда долларов. Как отмечает издание, своим благосостоянием Потанин обязан росту котировок "Норникеля". Если год назад акции компании торговались на уровне 14,3 тысячи рублей за штуку, то 18 марта 2020 года (на этот день фиксировались котировки и курсы валют для рейтинга) они стоили уже 15,5 тысячи рублей.

В тройку богатейших россиян по версии Forbes в 2020 году также вошли основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (оценка состояния — 18,1 миллиарда долларов) и прошлогодний лидер российской части списка, основатель и председатель правления "Новатэка" и совладелец "Сибура" Леонид Михельсон (с состоянием 17,1 миллиарда долларов).

В рейтинге Forbes в этом году дебютировали пятеро российских предпринимателей — основатели студии Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов "Красное & Белое" Сергей Студенников и президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов. Также в число долларовых миллиардеров вернулись выпадавшие из рейтинга совладельцы УГМК Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

САМЫЙ БОГАТЫЙ В МИРЕ — БЕЗОС

Глава компании Amazon Джефф Безос вновь возглавил список самых богатых людей в мире, оставаясь лидером рейтинга третий год подряд. Состояние Безоса сократилось на 18 миллиардов долларов, до 113 миллиардов, сообщил журнал в своем 34-м ежегодном рейтинге богатейших людей мира. При этом Безос всё ещё остаётся единственным человеком в рейтинге, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов.

На втором месте остался основатель Microsoft Билл Гейтс, его богатство выросло на 1,5 миллиарда долларов, до 98 миллиардов. В тройку вошел и президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 76 миллиардов долларов. На четвертое место опустился глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, он потерял за год 15 миллиардов долларов и его состояние теперь оценивается в 67,5 миллиарда долларов. Пятое место занял основатель Oracle Ларри Эллисон, его капитал уменьшился на 3,5 миллиарда долларов, до 59 миллиардов.

В нынешний список Forbes вошли 2 095 миллиардеров мира, что меньше значения в прошлогоднем рейтинге в 2 153 человека. Совокупное состояние миллиардеров составляет 8 триллионов долларов по сравнению с 8,7 триллиона долларов ранее. При этом из числа миллиардеров за год выбыли 267 человек, а у 1 062 человек в нём состояние сократилось.

"Богатейшие люди мира не застрахованы от разрушающего воздействия коронавируса. Снижение числа миллиардеров в этом году отражает экономическое влияние от пандемии", — считает редактор Forbes Керри Долан.

В региональном разрезе наибольшее число миллиардеров пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — 778 человек, следом идут США (614 человек) и Европа (511 человек). С разделением по странам лидером выступают США, затем следует Китай (389 человек), Германия (107 человек) и Индия (102 человека).