МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Актуализированный перечень системообразующих предприятий России должен быть подготовлен к 17 апреля, сообщила пресс-служба Минэкономразвития в пятницу.

В пресс-службе пояснили, что в Минэкономразвития продолжают поступать предложения о включении в список новых компаний и в связи с этим возникла необходимость уточнения критериев и актуализации перечня. Министерство проводит соответствующую работу вместе с коллегами из других ведомств.

"Планируется, что новые критерии будут основаны в том числе на отраслевой и региональной специфике: в частности, будут заданы конкретные параметры, определяющие значимость того или иного предприятия для отрасли. Кроме того, предполагается, что в перечень войдут не только отдельные юрлица, а группы компаний с учетом аффилированности. Актуализированный перечень должен быть подготовлен к 17 апреля", — говорится в сообщении.

Как следует из пояснения министерства, нынешний перечень системообразующих предприятий составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев: годовая выручка, размер налоговых отчислений за последние 3 года и численность персонала.

Ранее предполагалось, что окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля.