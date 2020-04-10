МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Норвегия и Бразилия выразили согласие сократить добычу нефти, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Норвегия, Бразилия сообщили G20, что согласны сократить добычу", — цитирует издание неназванные источники.

Ранее источник в одной из делегаций сообщал РИА Новости, что заседание глав минэнерго "большой двадцатки" (G20) по вопросу стабилизации энергорынка завершилось. При этом агентство Блумберг со ссылкой на неназванного делегата встречи отмечало, что коммюнике по итогам заседания министров стран G20 будет общим, без упоминания каких-либо квот на сокращение добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на прошедшем ранее заседании приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти. Но документ принят с условием – со своими квотами должна согласиться Мексика, покинувшая встречу без положительного ответа. Новая сделка предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти альянсом от уровня октября 2018 года: на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне, 8 миллионов — в июле-декабре, 6 миллионов — с января 2021 года по конец апреля 2022 года.

Альянс намеревался продолжить в пятницу обсуждение вопроса на базе заседания глав минэнерго G20 и убедить Мексику войти в сделку. При этом ОПЕК+ считает необходимым участие и других стран в мерах по спасению рынка нефти.