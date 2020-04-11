МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Возможность подать заявление на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей с апреля по июнь будет у семей с детьми до трех лет, имеющих право на материнский капитал, которое возникло до 1 июля этого года, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

При этом родители и сам ребенок должны быть гражданами России и проживать на территории страны.

Важно, что у семьи должно быть право на материнский капитал, которое возникло до 1 июля этого года, добавил юрист.

По его словам, эти ежемесячные выплаты не будут учитываться при других социальных выплатах.

“Интересен тот момент, что до трех лет, то есть, если вашему ребенку уже исполнилось 3 года, выплаты уже не будет”, — отметил эксперт.

Выплаты будут назначаться Пенсионным фондом РФ. На официальном сайте ПФР информация уже размещена, но на сегодняшний день подать заявление пока нельзя.

Юрист отметил, что кроме заявления, никакие подтверждающие документы не понадобятся. Заявление можно подать с помощью личного кабинета на сайте ПФР или личного кабинета на официальном портале Госуслуг.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет. Правилами устанавливается, что ежемесячная выплата 5 тысяч рублей будет производиться в апреле-июне на каждого ребёнка до трёх лет. Деньги будут выплачиваться проживающим в РФ и имеющим право на господдержку при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими деньгами. Для получения выплаты можно обратиться с заявлением до 1 октября, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.