МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) города Москвы в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Сильная устойчивость города к негативным потрясениям будет способствовать ему в поддержании удовлетворительных показателей приемлемого уровня задолженности", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечают эксперты Fitch, Москва "является крупнейшим и самым важным рынком страны" с высокой концентрацией продукции с добавленной стоимостью, жителями с высоким уровнем доходов, поэтому он более устойчив к потенциальным шокам в области доходов.

Fitch добавляет, что РДЭ Москвы ограничены РДЭ Российской Федерации на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Изменение РДЭ Российской Федерации приведет к изменению рейтинга Москвы.