МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Власти РФ добавили все виды газомоторного топлива в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба правительства России.

"В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости… включены все виды газомоторного топлива, а не только включённый ранее в этот перечень сжиженный природный газ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот перечень теперь включены компримированный природный газ, сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ.