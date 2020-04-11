Топливо добавили в перечень непродовольственных товаров первой необходимости
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Власти РФ добавили все виды газомоторного топлива в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба правительства России.
"В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости… включены все виды газомоторного топлива, а не только включённый ранее в этот перечень сжиженный природный газ", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот перечень теперь включены компримированный природный газ, сжиженный природный газ и сжиженный углеводородный газ.
https://1prime.ru/state_regulation/20200411/831248032.html