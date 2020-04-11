ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — ПРАЙМ. Кризис в мировой экономике после завершения пандемии коронавируса будет ощущаться не один и не два месяца, это будет жесткая ситуация, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что весь мир уже столкнулся с достаточно жёстким экономическим кризисом, но на фоне общей боли от эпидемиологический ситуации последствия этой ситуации, наверное, вот эта боль кризиса, не очень чувствуется. Но рано или поздно коронавирус отступит на несколько шагов назад, может быть и не уйдёт совсем. И вот тогда экономика встанет во главу угла", — сказал Песков.

По его словам, кризис будет ощущаться в течение продолжительного времени и потребует от государств определённых мер поддержки.

"Будет ли кризис ощущаться? Да, будет. Он будет ощущаться и не один, не два дня, и не один, не два месяца. Это будет достаточно жёсткая ситуация в мировой экономике, и поэтому системные меры поддержки потребуются и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Российское государство обладает необходимым потенциалом для этого. Важно распорядиться этим потенциалом своевременно, ритмично и наиболее эффективно", — добавил пресс-секретарь главы государства.