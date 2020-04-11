ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — ПРАЙМ. Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы выполнить свои социальные обязательства перед гражданами даже в период пандемии, которая может привести к экономическому кризису, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Государство обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в первую очередь обеспечить принцип социального характера нашего государства, поэтому социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента (Владимира – ред.) Путина, абсолютной константой и абсолютным приоритетом", — сказал Песков.

"Это было уже неоднократно доказано, в том числе и во время очень жестокого кризиса 2008 года", — отметил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 13 584 человек, всего скончались от болезни 106 человек.