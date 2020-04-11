НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр — ПРАЙМ. Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновляет работу, запуская основные производства с 13 апреля, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".

"Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу с 13 апреля", — говорится в сообщении. Производство на заводе было приостановлено на период с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа.

Отмечается, что на заводе приняты меры, чтобы защитить людей от инфекции. "На производствах организована дезинфекция всех поверхностей каждые 2 часа, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха. В производственных помещениях организована работа с соблюдением дистанции – сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне", — говорится в сообщении. А рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, разделены специальной непроницаемой пленкой, и детали распределены так, чтобы их касался один оператор.

Для доставки сотрудников на завод и домой организовано свыше 100 автобусов. "Перед входом в автобусы людям измеряется температура, выдаются маски и после этого сотрудник получает пропуск для прохода на завод через специальную "зеленую зону", где организован проход с соблюдением дистанции. Сотрудники, которые приезжают на личном транспорте, проходят через отдельные турникеты, и там им также измеряют температуру", — также говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе полностью реформирована и система питания для работников. "Во всех 36 столовых введены графики посещения небольшими группами, линии раздачи питания отгорожены пищевой пленкой, персонал столовых работает в индивидуальных средствах защиты, каждый час проводятся дезинфекционная уборка и проветривание помещений, столы установлены под углом на расстоянии 1,5 метров, места за столом также расположены на дистанции", — сообщает пресс-служба. Кроме того, офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах.

Как сообщают источники на ГАЗе, загрузка производства завода на апрель упала до трети от месячного объема. Основная причина – практически полное прекращение заказов со стороны малого и среднего бизнеса. "Рынок LCV (легких коммерческих автомобилей) в апреле упал на 70%. Из-за снижения объемов производства и роста стоимости комплектующих взлетела себестоимость выпускаемых машин… Сейчас на предприятии ищут новые ниши, куда сегодня могла бы поставляться техника, где можно стимулировать спрос, а параллельно до предела сокращают затраты, чтобы обеспечить возможность выплаты зарплат и поддержания производства", — сообщил источник.