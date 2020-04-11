МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Временный запрет на возбуждение дел о банкротстве из-за коронавируса на данный момент распространяется почти на 1,5 миллиона российских компаний и предпринимателей, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) юрист, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Рустем Мифтахутдинов.

"Уже почти полтора миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей попали в список (компаний), на которые распространяется действие моратория на банкротство", — сказал Мифтахутдинов, который в субботу вел сессию, посвященную вопросам банкротства предприятий в период пандемии.

Он отметил, что на сайте ФНС работает электронный сервис, позволяющий компаниям узнать, подпадают ли они под мораторий.

Законодатель в начале апреля ввел норму в закон о банкротстве, разрешив правительству определять круг лиц, на которых распространяется мораторий. Правительство 4 апреля приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников.

В частности, документ предусматривает защиту от банкротства предприятий в таких сферах деятельности, как авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристические агентства, гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного образования, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Постановление действует в течение 6 месяцев.

Петербургский международный юридический форум "9 1/2: Законы коронавируса" проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает официальным информационным партнером ПМЮФ.