МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Власти Великобритании и Германии не принимали специальных решений о запрете кредиторам требовать банкротства предприятий, но фактически такой мораторий действует, рассказали эксперты из этих стран на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), посвященном проблемам права в период пандемии коронавируса.

"(В Великобритании) существует де-факто мораторий на все прошения, касающиеся непосредственно инициации процедуры банкротства", — сказал Юджинио Ваккари, преподаватель школы права Эссекского университета.

Он уточнил, что все слушания, даже если они инициируются, откладываются на июль, а все несрочные дела, если они уже начали слушаться, откладываются до конца апреля, "момента, когда ожидается, что начнутся какие-то восстановления".

При этом Ваккари отметил, что в мерах по поддержке бизнеса власти ориентируются на "инъекции ликвидности", в частности, на предоставление чрезвычайных кредитов и отсрочку выплат налогов.

Профессор права Галле-Виттенбергского университета Штефан Мадаус рассказал, что мероприятия, которые используют власти Германии для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, также ориентированы на предоставление компаниям ликвидности.

"Пытаемся предотвратить банкротства предоставлением ликвидности", — сказал Мадаус. Кроме того, власти позволяют предприятиям закрываться на какое-то время. Компания как будто временно помещается в "коробку с нафталином", прибег к метафоре немецкий профессор. Он пояснил, что такой особый режим будет действовать в Германии до 30 сентября, после чего там планируют вернуться к обычному режиму.

По его словам, мораторий на банкротства в стране не вводился, но в то же время, как заявил эксперт, до 30 сентября только сам должник может инициировать банкротство.

Правительство России в качестве одной из мер поддержки предприятий в период пандемии 4 апреля приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников.

Петербургский международный юридический форум "9 1/2: Законы коронавируса" проходит в онлайн-режиме. РИА Новости выступает официальным информационным партнером Петербургского международного юридического форума.