МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, ржи и риса, начал действовать с 12 апреля, соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ранее, 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.

В перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.

Предполагается, что запрет на экспорт вышеперечисленных товаров будет действовать весь квартал, по 30 июня включительно. При этом есть и ряд исключений: запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства — члены союза обладают исключительной юрисдикцией.

Также запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также товаров, перемещаемых между территориями государств — членов союза через территории третьих стран.

Ранее ЕЭК уже определила список некоторых товаров, запрещенных к вывозу из ЕАЭС, чтобы обеспечить их наличие на территории союза в свете пандемии коронавируса. Туда вошли медицинские изделия: вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.