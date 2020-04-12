ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть заботят не только РФ, в США в условиях предвыборной кампании этот сектор экономики приобретает для президента Дональда Трампа приоритетное значение, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Цены на нефть — они, конечно, волнуют не только нас. Подумайте, сейчас в США идёт и предвыборная кампания, 10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добычи сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства. Поэтому, конечно, забота об этом секторе экономики для президента США тоже приобретает приоритетное значение", — сказал Песков.

Он также рассказал, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом, где обсуждались договорённости по нефти.

"Звонил Трамп, по инициативе американской стороны", — добавил пресс-секретарь российского лидера.