МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Москва дополнительно выделит 20-30 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок для субъектов малого предпринимательства, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее Москва приняла третий пакет антикризисных мер для бизнеса. Ефимов отмечал, что прямые меры поддержки бизнеса в Москве, которые уже приняты в рамках трех пакетов, составляют порядка 45 миллиардов рублей.

"Вчера в рамках третьего пакета было принято решение по субсидированию процентных ставок для субъектов малого предпринимательства. Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает от складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 миллиардов рублей", — сказал Ефимов.