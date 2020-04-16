МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает снять ограничения на возможность кредитования одним регионом другого с 2021 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы уже внесли в Государственную думу поправки в бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей, в частности с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

Также будут сняты ограничения на вывоз долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.