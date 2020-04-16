МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Александр Рогулев. Журнал Forbes в четверг представил 17-й по счету рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Поскольку крупный бизнес в стране плотно интегрирован в спортивную жизнь, многие представители топ-100 рейтинга так или иначе спонсируют профессиональные клубы, федерации или лиги.

У ГЛАВЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РФС ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

Лидером списка богатейших россиян в 2020 году стал президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин – глава попечительского совета фонда "Ночная хоккейная лига". Потанин сам регулярно играет в хоккей, в том числе в компании с легендами: Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Валерием Каменским, Игорем Ларионовым и другими. Его "Норильский никель" является генеральным спонсором ФХР, а через дочернюю компанию даже владеет частью финского "Йокерита". По данным "Ведомостей", спонсорский контракт "Норникеля" с ФХР, заключенный в 2018 году, рассчитан на 1 миллиард рублей в год.

Потанин уже возглавлял рейтинг – в 2015 году, но с тех пор на вершину не поднимался, несмотря на то что "Норникель" только за последние 10 лет подорожал в полтора раза, почти до $40 миллиардов. Помимо хоккея, Потанин тратит деньги на баскетбольный ЦСКА и мини-футбольный "Норильский никель", а также спонсирует Федерацию керлинга России. Кроме того, бизнесмен является владельцем горнолыжного курорта "Роза хутор".

Список Forbes составлялся по состоянию на 18 марта, когда рынок только начал страдать от эпидемии коронавируса. К тому времени состояние Потанина оценивалось в 19,7 миллиарда долларов – на 1,6 миллиарда больше, чем в прошлом году. Это позволило ему подняться сразу на пять строчек в рейтинге.

Второе место, как и год назад, досталось еще одному "металлургу" — владельцу НЛМК Владимиру Лисину ($18,1 млрд). Лисин является президентом Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации (ESC) и Международной федерации стрелкового спорта (ISSF). Кроме того, бизнесмен входит в комиссию по маркетингу Международного олимпийского комитета. За год состояние Лисина сократилось на 3,2 миллиарда долларов.

Куда больше потерял совладелец "Сибура" и "Новатэка", прошлогодний лидер рейтинга Леонид Михельсон. Его активы были оценены в $17,1 миллиарда – на 6,9 миллиарда меньше, чем год назад. Падение Михельсона задало тренд всему рейтингу — на 18 марта совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России по сравнению с 2019-м уменьшилось на $40 млрд, до $456 млрд. Нет сомнений, что к апрелю падение только усилилось.

Летом прошлого года Михельсон возглавил новый управляющий орган российского футбола – попечительский совет Российского футбольного союза (РФС), созданный по инициативе главы РФС Александра Дюкова. Глава "Новатэка" не относится к этой должности как к "общественной нагрузке", ограничиваясь выделением средств. Михельсон проводит заседания, активно интересуется ситуацией и старается вникнуть в суть процесса.

ФЕДУН В МИНУСЕ НА 2,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, ДЮКОВ – НА 100 МИЛЛИОНОВ

В списке достаточно представителей попечительского совета РФС. Например, на 23-м месте разместился Петр Авен ("Альфа-банк"), на 54-м – Дмитрий Пумпянский (ТМК), на 56-м – Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг"). Только у последнего состояние за год увеличилось (с 1,5 до 1,7 миллиарда долларов), что позволило ему подняться сразу на шесть позиций. Активы Авена подешевели на 600 миллионов долларов, Пумпянского – на 400.

В рейтинге есть представители не только попечительского совета, но и исполнительного комитета РФС. На 20-м месте расположился владелец "Спартака" Леонид Федун, а на 29-м – глава "Краснодара" Сергей Галицкий. Федун не просто так в последнее время много выступает в СМИ на тему финансовых потерь: по данным Forbes, он только по состоянию на 18 марта потерял 2,4 миллиарда долларов (с 8,7 до 6,3) и пять позиций. Состояние Галицкого сократилось "всего" на 100 миллионов, поэтому он даже поднялся на три строчки.

"Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы, — рассуждал Федун 19 марта, говоря о футболе. — А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому (надо) обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому fair play и так далее. Этот ряд вопросов я хочу обсудить с главой РФС Александром Дюковым".

Дюков, главный человек в РФС, тоже находится в списке 200 богатейших россиян. Правда, у председателя правления "Газпром нефти" скромное 184-е место с состоянием 500 миллионов долларов. За год он потерял 100 миллионов и 16 мест в таблице. Появившийся в российском футболе уже в 2020 году Олег Тиньков находится на 62-м месте с состоянием $1,6 млрд.

ТИМЧЕНКО ПОТЕРЯЛ ЧЕТВЕРТЬ СОСТОЯНИЯ

Владельцы "Челси", "Монако" и ПАОКа соответственно Роман Абрамович, Дмитрий Рыболовлев и Иван Саввиди вкладывают в зарубежный футбол, но в списке российских бизнесменов, разумеется, остаются. Позиции двух первых, несмотря на уменьшение суммы состояния, остались неизменны: Абрамович замыкает десятку ($11,3 млрд), Рыболовлев находится на 17-м месте ($6,6 млрд). Саввиди поднялся на три строчки ($1,6 млрд).

Самый богатый в России "хоккейный" олигарх — Алексей Мордашов, владеющий "Северсталью". Его состояние оценили в $16,8 млрд, что является четвертым капиталом в России. Череповецкому клубу КХЛ от этого легче не становится: как раз в марте появились слухи, что "сталевары" — одна из команд, которая может покинуть лигу из-за проблем с финансированием. Впрочем, финансовые гарантии на следующий сезон "Северсталь" предоставила.

Председатель совета директоров КХЛ и петербургского СКА, а также вице-президент ОКР Геннадий Тимченко расположился чуть ниже – на шестой позиции, за год он опустился на одну строчку. Состояние Тимченко сократилось больше чем на четверть и составило $14,4 млрд. В хоккейных кулуарах поговаривают, что последнее время Тимченко не особо интересовался хоккеем, и, глядя на цифры, можно понять почему.

Куда лучше в прошлом и начале этого года чувствовали себя президент "Магнитки" Виктор Рашников (минус $1,6 млрд, 15-е место) и президент "Автомобилиста" Андрей Козицын (плюс $0,4 млрд, 22-е место). Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, которого называют главным человеком российского хоккея, прибавил 200 миллионов к стоимости активов ($2,8 млрд) и закончил год 36-м в списке Forbes.

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов, удерживавший звание самого богатого россиянина с 2012 по 2014 год, сейчас находится на седьмой строчке рейтинга с состоянием $13,4 млрд. Он сумел заработать за прошедший год 800 миллионов долларов, поэтому и поднялся на две строчки, опередив Михаила Фридмана и Андрея Мельниченко.