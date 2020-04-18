МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением запретить в РФ на срок до года взыскание долгов коллекторами в условиях пандемии коронавируса.

"Сергей Миронов направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с предложением запретить на срок до года взыскание долгов коллекторами", — говорится в сообщении пресс-службы Миронова.

Лидер партии ссылается на многочисленные обращения граждан, которые приходят к нему и в региональные отделения СР. Люди сообщают, что, несмотря на режим повышенной готовности, не ослабевает давление коллекторских организаций на заемщиков. Прежде всего, речь идет о требованиях возврата краткосрочных займов, выданных под неоправданно высокие проценты микрофинансовыми организациями, к которым граждане вынуждены обращаться в состоянии нужды, сообщает пресс-служба.

"Вместе с тем, учитывая первостепенную важность решения вопросов безопасности здоровья и социального благополучия граждан, считаем необходимым правительству Российской Федерации рассмотреть возможность установления запрета на взыскание задолженности по потребительским кредитам коллекторскими организациями на период от полугода до одного года. Прошу вас рассмотреть предлагаемые меры также и потому, что неослабевающее давление коллекторов на граждан, находящихся в условиях самоизоляции, исключает равноправный диалог и создает дополнительные риски увеличения количества насильственных преступлений", — цитирует пресс-служба письмо Миронова Мишустину.