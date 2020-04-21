МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Белоруссию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.

"Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию", — сказали в министерстве.

Минсельхоз подчеркивает, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. "В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров, до 858,2 тысячи гектаров", — добавили в пресс-службе ведомства.