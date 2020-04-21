КЕМЕРОВО, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России готовит меры для выхода экономики из кризиса на фоне коронавируса, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы готовим и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять, мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки", — сказал Решетников.

Он также подчеркнул, что все социальные обязательства в РФ будут исполнены.