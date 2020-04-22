МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Регионы освоили только 71,5% перечисленного еще в марте первого транша субсидий на создание дополнительных койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день заключено контрактов на 23,9 миллиарда рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"Регионы заключили соглашения с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро сумма контрактации составляет 23,9 миллиарда рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша", — завил министр. Он напомнил, что первый транш помощи регионам на борьбу с коронавирусом на 33,4 миллиарда рублей был перечислен из федерального бюджета 27 марта текущего года.

Министр отметил, что кассовые расходы на оплату этих обязательств регионов оказались еще меньше — и составили немногим более 11 миллиардов рублей, или меньше трети. При этом некоторые контракты предусматривают поставку необходимого оборудования только с июня по сентябрь текущего года. "Это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее сейчас обеспечить готовность коек к приему больных", — подчеркнул Силуанов.

Многие регионы, по словам главы Минфина, перечислили средства медицинским организациям — и федеральный центр не видит, на что идут эти деньги и не может оценить эффективность расходов. "Отдельно вынужден назвать ряд субъектов РФ, у которых до сих пор не заключены контракты и отсутствует информация о кассовых расходах", — заявил Силуанов. Он назвал Пензенскую, Ивановскую и Новгородскую область, отметив, что есть и другие такие регионы.

"Ряд регионов обеспечили высокий уровень контрактации и использования ресурсов мартовской дотации, причем не просто перечислили эти средства медицинским учреждениям, а приняли и оплатили уже готовое медицинское оборудование", — отметил он. Среди "отличников" он назвал Татарстан, Дагестан, Нижегородскую область и Чечню.

Силуанов напомнил также, что 17 апреля до регионов были доведены средства второго транша федеральной помощи, он составил 32,4 миллиарда рублей. "Таким образом все задачи обеспечены финансированием. Просьба принять меры по ускорению контрактации, оплаты соответствующих контрактов. Мы будем проводить постоянный ежедневный мониторинг ситуации в этой части", — заявил министр.