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Дивиденды
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды-2019 в 18,07 рубля на акцию
Авто
Рекордное с 2014 года количество авто было продано в кредит за I квартал
Сделка ОПЕК+
США расследуют, была ли у трейдеров информация о переговорах ОПЕК+ в марте
Антивирус для экономики РФ
Кабмин выделит 24 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям
Нефть
Минск намерен начать прокачку нефти из Польши в 2020 году
Северный поток-2
Способное достроить "Северный поток-2" судно продолжает путь на север
Пандемия коронавируса
Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
Экономика Украины
Нацбанк Украины прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса
Ставка Банка России
Ставку выводят с карантина: аналитики ждут от ЦБ ее снижения сразу до 5,5%
Банки
Чистая прибыль российских банков в марте составила около 190 млрд рублей
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