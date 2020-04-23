МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Совещание о состоянии дел в российском автопроме и поддержке отрасли с участием президента РФ Владимира Путина намечено на пятницу, 24 апреля, в режиме видеоконференции, рассказали РИА Новости источники в отрасли.

По их словам, совещание состоится в 13.00, в нем примут участие главы российских национальных автоконцернов — "АвтоВАЗа", "Группы ГАЗ", "Камаза" и Sollers.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что изначально запланированное на 22 апреля совещание по автопрому перенесено на следующую неделю.

Российские автопроизводители были вынуждены остановить конвейеры после указа президента о нерабочих днях в апреле, и не все из них после этого перезапустили производство. Один только "Камаз" оценил убытки от недели простоя в 2 миллиарда рублей. Вместе с тем, в подавляющем большинстве регионов из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, не работают автодилеры, что нарушает сбытовые схемы производителей. Кроме того, из-за колебаний на валютном рынке у автозаводов значительно выросли закупочные цены на импортные компоненты, доля которых может составлять от 50%-60% стоимости авто.