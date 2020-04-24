МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года, если цена на нефть марки Urals останется на уровне 15 долларов за баррель, говорится в аналитическом комментарии Deutsche Bank.

В банке отмечают, что ликвидная часть ФНБ в марте составляла 150 миллиардов долларов. При этом, по мнению аналитиков, в настоящий момент размер ФНБ может составлять порядка 120 миллиардов долларов, после покупки Минфином у ЦБ пакета в Сбербанке в начале апреля за 2,1 триллиона рублей.

"При цене Urals в 15 долларов (за баррель) этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет, но если цена будет 30 долларов, этот срок будет втрое больше", — пишут экономисты банка.

"В целом фискальные буферы России достаточны для временного нефтяного шока, однако в комбинации с последствиями распространения COVID-19 в стране, фискальное пространство (резерв бюджета, который может быть использован без ущерба для стабильности экономики- ред.) будет ограничено, особенно если цены на нефть будут восстанавливаться медленно", — отметили в банке.

Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной и Южной Европе во вторник снизилась сразу более чем на 5 долларов, до 11,59 и 12,09 доллара за баррель соответственно, достигнув в Средиземноморье минимальных значений с марта 1999 года, сообщало аналитическое агентство Argus.