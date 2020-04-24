МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, а на первом заседании 2020 года — еще на 0,25 процентного пункта. Однако затем в цикл смягчения денежно-кредитной политики вмешался коронавирус: на фоне усилившейся неопределенности в связи с пандемией и обвалом цен на нефть регулятор в марте взял паузу. При этом за неделю до апрельского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала сигнал, что регулятор обдумывает возвращение к смягчению денежно-кредитной политики.

После этого опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых. Основной причиной возвращения Банка России к циклу снижения эксперты называли угрозу российской экономике от коронавируса, отмечая, что такую возможность регулятору предоставляют по-прежнему низкие уровни инфляции.

"Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых", — сообщил регулятор в пресс-релизе.

Банк России вернул сигнал в релиз по ключевой ставке: регулятор допускает возможность её дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, следует из сообщения ЦБ. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — отмечается в пресс-релизе.

Регулятор подчеркивает, что будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров 20 марта Банк России убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров по процентным ставкам >>