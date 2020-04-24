МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Банк России с 27 апреля снижает ставку по ссудам банкам на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса до 3,5% с 4%, сообщается на сайте регулятора.

"В целях оказания дополнительной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до 3,50 процентов годовых", — говорится в сообщении.

ЦБ поясняет, что данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее выданных кредитов Банка России в рамках данного механизма (с совокупным лимитом 500 миллиардов рублей).

При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года, отмечает регулятор.