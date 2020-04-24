МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Компания "Дом.РФ" выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Москве со стартовой ценой в 3,2 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в пресс-релизе "Дом.РФ".

Общая площадь нежилых помещений, выставленных на продажу, составляет 22,9 тысячи квадратных метров, уточняется в сообщении.

Без НДС начальная стоимость объекта на аукционе составляет 2,7 миллиарда рублей. Сумма задатка равна 543,9 миллиона рублей.

"Привлекательность объекта обозначена его расположением в историческом центре Москвы в 1,7 километра от Кремля и Красной площади, а также в пешей доступности от станции метро "Новокузнецкая", — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что ранее Минэкономразвития вместе с другими ведомствами переехало в высотный комплекс "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити". Помещения в небоскребе, позднее получившем название "Башня министерств", по поручению правительства приобретал "Дом.РФ". После этого компания была наделена полномочиями агента РФ и стала отвечать за реализацию через открытые публичные торги имущественных комплексов переехавших в "Москва-Сити" ведомств.