МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных статистического доклада на сайте Мосгорстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности в январе 2020 года): 88844.7 рублей", — говорится в докладе.

По данным Мосгорстата, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. В январе 2019 года средняя зарплата составила 79,7 тысячи рублей.