МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин призвал власти не скупиться на борьбу с последствиями коронавируса в текущем году, острота нынешнего кризиса такова, что допустимо потратить чуть больше половины средств Фонда национального благосостояния.

"В этом году не надо скупиться. В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше тратить: если будет половина (средств ФНБ) или чуть больше половины — не страшно", — сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что правительство РФ планирует "растянуть" средства ФНБ, чтобы из хватило на три года. "Если фонда хватит на два года — с учетом остроты кризиса — тоже не страшно. Потом бюджет спокойно сможет заимствовать больше некоторое время", — добавил он.

В нынешней ситуации, по словам главы Счетной палаты, важно смягчить последствия пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.