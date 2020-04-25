ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

В эфире телеканала "Россия 1" Орешкин заявил, что мир переживает уникальный кризис, у которого три ключевые особенности. "Первое – это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе – это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени", — сказал Орешкин.

"Ну и, конечно, третий – это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.