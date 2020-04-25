ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Существенных рисков для выхода инфляции в РФ на фоне коронавируса за плановые показатели нет, считает министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Накануне ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%. Прогноз по инфляции на 2021-2022 годы сохранен на уровне 4%.