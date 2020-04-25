ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты гражданам на период коронавируса, или выдавать россиянам продовольственные наборы.

"Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас надо на это (преодоление коронавируса — ред) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты", — сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, пандемия в конце концов будет пройдена в лучшем или худшем варианте и экономика восстановится и вернется к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти ее пик.