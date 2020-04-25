ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Социальные обязательства бюджета РФ являются приоритетом для правительства, они будут оплачены на фоне коронавируса в любом случае, заверил глава Минфина России Антон Силуанов.

"Социальные обязательства — это наш приоритет, они будут выполнены в любом случае. Деньги на социальные обязательства будут изысканы в любом случае", — заявил Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Минфин, по его словам, сейчас активно осуществляет привлечение ресурсов на рынке, чтобы компенсировать выпадающие ненефтегазовые доходы бюджета. Всего министерству потребуется привлечь более 2 триллионов рублей заимствований в текущем году. И еще около 2 триллионов рублей, по его словам, будет потрачено из ФНБ на замещение выпадающих нефтегазовых доходов.

"Деньги на первоочередные обязательства есть. Мы осуществляем сейчас концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, которые необходимы нам для снижения негативных последствий пандемии", — заявил глава Минфина.