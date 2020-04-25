ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Воздействие пандемии коронавируса на отдельные предприятия или целые отрасли будет хуже, чем в мировой кризис 2008 года, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В эфире телеканала "Россия 1" он сказал, что сравнение текущей ситуации с кризисом 2008 напрашивается.

"Но с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия или на целые отрасли он (коронавирус — ред.) будет хуже. Потому что, появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было. И в этот момент очень много предприятий как раз может распасться, обанкротиться, остановиться, не быть способным заплатить по своим долгам", — пояснил Кудрин.

По его словам, падение ВВП РФ в 2020 году может составить от 6% до 8%. "К сожалению, наша экономика очень сильно зависит от нефти, спрос на нефть сейчас обрушился существенно", — добавил Кудрин.

Спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%, следует из среднесрочного прогноза Банка России. В 2021 году ЦБ ожидает рост ВВП на 2,8-4,8%, в 2022 — на 1,5-3,5%.