ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Принятые Группой двадцати (G20) в ситуации пандемии коронавируса решения показывают заинтересованность всех ведущих стран мира по объединению усилий для борьбы с этой угрозой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что сегодня есть серьёзное и активное стремление к тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Он привёл в пример принятую ООН резолюцию о выражении солидарности в борьбе с коронавирусом и резолюцию, предусматривающую доступность для всех стран мира достижений в выработке вакцины от коронавируса.

"И не забудем, что Группа двадцати, при всех противоречиях, которые возникли в связи с тем, что внутри этой группы пытались определить, кто же виноват и надо ли показать пальцем на одну или несколько стран, на Всемирную организацию здравоохранения, тем не менее Группа двадцати приняла соответствующие решения. И мы исходим из того, что эти решения показывают заинтересованность всех ведущих государств, я думаю, что и всех стран мира в целом, чтобы объединять усилия", — отметил Лавров.

План действий G20 включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения; адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

Кроме того, "финансовая двадцатка" совместно с Парижским клубом кредиторов согласовали основные параметры новой инициативы МВФ и Всемирного банка по предоставлению отсрочки по долговым платежам для стран с низким уровнем дохода.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 68 622 человек, всего скончались от болезни 615 человек, выздоровели 4,89 тысячи.